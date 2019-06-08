ИААФ опровергла информацию о том, что членство ВФЛА не будет восстановлено

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) опровергла информацию о том, что приняла решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Напомним, что заседание совета ИААФ проходит в Монако 8-9 июня.

– Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу, – сообщили в IAAF.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после допингового скандала в российском спорте. Легкоатлетам из России разрешалось выступать на турнирах под эгидой ИААФ только в нейтральном статусе при получении соответствующего разрешения в индивидуальном порядке.

Совет ИААФ примет решение по вопросу членства ВФЛА на основе рекомендации, которую вынесет рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном.