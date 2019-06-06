ИААФ не получала от ВАДА данные Московской лаборатории

ИААФ пока не получала от ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил легкоатлетах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя антикоррупционного легкоатлетического органа (AIU) Адитию Кумар.

- AIU пока так ничего не получил от WADA, - отметила Кумар. - Однако мы надеемся, что в ближайшее время к нам придут материалы из базы московской лаборатории.

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер 16 мая на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанных на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года. На следующий день пресс-служба AIU заявила, что рассчитывает получить данные по российским легкоатлетам до конца мая.