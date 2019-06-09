ИААФ не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА

Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен утверждает, что организация не собирается затягивать процесс по восстановлению ВФЛА. Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

По словам Андерсена, восстановление на данный момент было признано невозможным из-за расследования возможной причастности чиновников ВФЛА к делу одного российского спортсмена (вероятно, Данила Лысенко). Кроме того, ИААФ ждет от ВАДА данных из Московской антидопинговой лаборатории и изучает информацию о работе дисквалифицированных тренеров с российскими спортсменами.

При этом Андерсен отметил, что ИААФ будет действовать незамедлительно после того, Как получт отчет о перепроверки допинг-проб из Московской лаборатории в период с 2011 по 2015 год. Их должно передать ВАДА, но когда это произойдет, пока неизвестно.

В пресс-релизе отмечается, что следующий совет ИААФ состоится с 28 сентября по 6 октября, но рабочая группа может вынести новые рекомендации еще до сентября.