ИААФ направила запрос об отмене решения, позволившего Семене выступать без препаратов по снижению тестостерона

ИААФ намерена добиться отмены решения Федерального суда Швейцарии, позволяющего Кастер Семене выступать без препаратов по снижению тестостерона. Как сообщает ВВС, международная федерация направила свой ответ швейцарскому суду.

В начале июня Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семени по новым правилам ИААФ.

Ранее организация изменила правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны будут принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена.

Семеня выиграла суд и может похоронить женский спорт //

Пора отменить деление на мужчин и женщин! Спасибо Кастер Семени