ИААФ на заседании суда утверждала, что Семеня - "мужчина, ощущающий себя женщиной"

Представители ИААФ на заседании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) утверждали, что южноафриканская бегунья Кастер Семеня - "мужчина, ощущающий себя женщиной". Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подала на ИААФ в суд из-за новых правил. Ассоциация планировала обязать легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона принимать специальные препараты по его снижению. Семеня, с рождения страдающая гиперандрогенизмом, посчитала такое правило дискриминацией.

В протоколе суда отмечается, что ИААФ назвала Семеню "мужчиной, ощущающим себя женщиной". Легкоатлетка сказала что ее очень сильно ранят такие заявления.

CAS отклонил жалобу Семени, но она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, который встал на ее сторону.