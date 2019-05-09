ИААФ лишила Игоря Образцова допуска к международным стартам

ИААФ отозвала допуск к международным стартам российского бегуна Игоря Образцова, сообщает официальный сайт организации. В апреле спортсмен был временно отстранен РУСАДА из-за нарушения антидопинговых правил.

Образцов получил допуск к международным стартам в 2019 году.

ВФЛА лишилась членства в ИААФ в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. С 2017 года россияне получают индивидуальные допуски к международным стартам под нейтральным флагом. Образцов получил допуск в феврале.