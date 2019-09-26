ИААФ к чемпионату мира сменит название и логотип

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрил изменение названия и логотипа организации.

По словам главы ИААФ Себастьяна Коэ, а ближайшем чемпионате мира в Дохе (с 27 сентября по 6 октября) организация будет называться World Athletics.

— С тех пор, как я стал членом совета ИААФ в 2003 году, мне всегда нужно было три или четыре минуты на объяснение, к какой организации я отношусь, — цитирует Коэ Inside The Games. — Мы проделали большую работу в отношении нового бренда. Мы слушали всех: медиа, спортсменов, фанатов и партнеров.