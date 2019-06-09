ИААФ изучает информацию по участию доктора Португалова, Чегина и еще двух тренеров в работе с атлетами

ИААФ изучит информацию об участии дисквалифицированных российских тренеров в подготовке легкоатлетов. Ранее сообщалось, что пожизненно отстраненный от деятельности тренер ходоков Виктор Чегин продолжает работать со спортсменами.

Кроме того, 6 июня появилась информация, что тренерскую деятельность продолжают отстраненные в 2017 году Валерий Волков и Владимир Мохнев, а дисквалифицированный врач Сергей Португалов давал лекцию по медицине для спортсменов.

Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Данные о работе отстраненных тренеров были приняты во внимание. Еще одной причиной, по словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, стало дело о причастности чиновников ВФЛА в фальсификации данных российского спортсмена. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Он был временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов с августа 2018 года.

Кроме того, ИААФ ждет от ВАДА передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.