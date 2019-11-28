И. о. президента ВФЛА обсудит с главой РУСАДА дорожную карту выхода из кризиса

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко 29 ноября встретится с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом. Они обсудят дорожную карту выхода федерации из кризиса.

— Как вы знаете, в срок до 3 декабря ВФЛА во взаимодействии с РУСАДА должна разработать и утвердить дорожную карту устранения в федерации нарушений антидопинговых правил, — цитирует Тарасенко ТАСС. — Завтра у меня состоится встреча с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Обменяемся мнениями, конечно, выслушаю его позицию по данному вопросу. Времени до 3 декабря у нас не так много, да и ситуация более чем сложная. На встрече определим наиболее болевые точки, которые должны будут найти отражение в дорожной карте, обсудим действующее соглашение между РУСАДА и ВФЛА. Возможно, сейчас требуется сделать его апгрейд в связи с создавшейся ситуацией. Основной акцент нашей совместной работы будет сделан на то, чтобы не потерять наших спортсменов, наладить работу в сфере антидопинга и взаимодействия с World Athletics.

ВФЛА до 3 декабря совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике, до 5 декабря направив ее копию в Министерство спорта РФ, а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря следует предоставить World Athletics документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.