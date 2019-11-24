И.о. главы ВФЛА Юлия Тарасенко: «Многие хотят обесценить то, что было сделано Шляхтиным»

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко положительно отозвалась об отстраненном руководителе организации Дмитрии Шляхтине. Шляхтин временно оставил свой пост в связи с обвинениями ИААФ в причастности к делу Данила Лысенко.

— Шляхтин — сильный руководитель?

— Да.

— Объясните.

— Он не побоялся и возглавил федерацию в сложное время: в период отстранения, отсутствия спонсоров, допинговых скандалов. И 4 года работал в жестких условиях давления. На фоне последних событий, многие автоматом хотят обесценить то, что им было сделано. (Владимир Иванов)

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