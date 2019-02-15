"Хотела улучшить рекорд сезона". Ласицкене - о победе на чемпионате России

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене призналась, что хотела улучшить свой рекорд сезона на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. 26-летняя спортсменка заняла первое место, показав результат 2,02 метра. Рекорд сезона составляет 2,04 метра.

- Сегодня никто не сомневался, что будет такая борьба, я рада, что вышла из нее с золотой медалью, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Конечно, очень хотелось улучшить рекорд сезона, но у меня еще впереди есть старт, есть время на подготовку. Не нужно забивать себе голову лишним и сожалеть о почти получившихся попытках. Нужно работать на будущий результат.

Отметим, что Ласицкене примет участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

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