Ходоки, сотрудничавшие с Чегиным, ограничились предупреждением от РУСАДА

РУСАДА не будет накладывать дополнительных санкций на пятерых российских ходоков, на тренировках которых присутствовал Виктор Чегин. В 2016 году специалист за многочисленные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно отстранен от спорта.

- Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам, не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах, - цитирует ТАСС заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. - Им было вынесено предупреждение. Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение еще раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Группа сотрудников отдела РУСАДА по расследованиям нарушений антидопинговых правил совместно с двумя инспекторами допинг-контроля в апреле 2018 года совершили выезд в Киргизию для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил. В ходе мероприятий, как считает РУСАДА, был установлен факт непосредственного участия Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе с участием спортсменов сборной команды России по спортивной ходьбе. В их числе оказались и пять спортсменов, ранее получивших от ИААФ нейтральный статус. Это чемпион мира-2017 Сергей Широбоков, а также Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова и Сергей Шарыпов, которых ИААФ затем лишила возможности выступить на майском командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.