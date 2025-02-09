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9 февраля 2025, 08:30

Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский легкоатлет Грант Фишер стал автором нового мирового рекорда в беге на 3 000 метров в помещении.

9 февраля 27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды на соревнованиях в США. Он побил мировой рекорд, который в феврале 2023 года установил Ламече Гирме из Эфиопии (7.23,81).

Также предыдущий рекорд улучшил и еще один американец Коул Хокер, ставший вторым на соревнованиях — 7 минут 23,14 секунды.

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