Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении

Американский легкоатлет Грант Фишер стал автором нового мирового рекорда в беге на 3 000 метров в помещении.

9 февраля 27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды на соревнованиях в США. Он побил мировой рекорд, который в феврале 2023 года установил Ламече Гирме из Эфиопии (7.23,81).

Также предыдущий рекорд улучшил и еще один американец Коул Хокер, ставший вторым на соревнованиях — 7 минут 23,14 секунды.