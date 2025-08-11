Главный тренер сборной Мащенко назвал бегунью Ермакову главной героиней чемпионата России

Главный тренер сборной России Руслан Мащенко поделился эмоциями от чемпионата России в Казани.

«Самые большие впечатления у меня от выступлений на этом турнире Феди Иванова и Маши Ермаковой. Но главным героем турнира я назвал бы Ермакову, она показала присущий российским спортсменам сильный характер. А Иванов выступил на этом чемпионате России за пределами своих возможностей, я считаю. После того забега он очень плохо себя чувствовал, хотя готовился к установлению рекорда с начала сезона», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее Ермакова стала побелительницей на 10 000 метров, потеряв сознание на финише.

Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами. 23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 47,94 секунды.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани с 7 по 10 августа.