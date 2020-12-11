Глава World Athletics Коэ уверен, что Токио успешно примет Олимпиаду

Глава World Athletics Себастьян Коэ уверен, что Токио справится с проведением Олимпиады. Игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й.

— Думаю, Игры состоятся. Я был в Токио неделю назад и провел 48 напряженных часов переговоров с оргкомитетом и правительством, — цитирует Reuters Коэ. — Есть железное намерение провести Игры, хотя стоит признать, что мы еще находимся в неопределенности.

Надеюсь, что у нас будет стадион, наполненный страстными болельщиками. Эти мысли витают в воздухе.

Да, вакцина должна помочь, но для спортсменов в олимпийской деревне, для их разминки будут проведены определенные изменения.

Нужно быть благодарным, что у японцев первоклассный оргкомитет.