Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).

Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко Евгений Загорулько. Причиной называется вмешательство в расследование дела Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

ВФЛА должна ответить на обвинения до 12 декабря.

Лысенко в августе 2018 года был временно отстранен. ИААФ выявила факты подделки ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов. В результате расследования выявлена причастность некоторых членов ВФЛА к манипуляциям с данными.

Шляхтин был избран президентом ВФЛА в январе 2016 года.