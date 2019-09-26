Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.

Ранее стало известно, что девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французской газете. На прошлой неделе глава РУСАДА в интервью L'Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.

— Я не понимаю требований заявителей, в том числе и по той причине, что в ходе интервью я не назвал ни одного ФИО спортсмена, по которым заведены дела, — приводит слова Гануса «РИА Новости». — И что еще более не понятно, так это высказывания и требования главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданина Н.А. Панфилова, который должен был знать о том, что я публично опроверг информацию о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови в интервью, данном ранее изданию L'Equipe, о чем есть видео подтверждение моей пресс-конференции. И господин Панфилов не мог об этом не знать.

Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА «РУСАДА».

Ганус также отметил, что Панфилов сообщил ему о возможности подачи другими тренерами заявлений о защите чести и достоинства.

— Это можно расценить как организованные действия главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии против национального антидопингового агентства РАА «РУСАДА» и его генерального директора, без всяких на то оснований, — отметил Ганус. — Госпоже Анцелиович (бывший руководитель РУСАДА Анна Анцелиович)кратко сообщу следующее: я готовлю детальное письмо в ВАДА, в котором отражу в деталях системное давление на руководителя РУСАДА и таким образом на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в ДАК (Дисциплинарный антидопинговый комитет).