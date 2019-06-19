Глава РУСАДА рассказал о ходе расследования дела Лысенко

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что прокуратура РФ рассматривает дело о взаимодействии агентства с ИААФ по делу Данила Лысенко. По данным источника, в прокуратуру РФ было подано заявление о правомочности ведения расследовательной деятельности РУСАДА и антикоррупционного легкоатлетического органа IAAF Athletics Integrity Unit (AIU) по делу Лысенко. Прокуратура намерена изучить, имеет ли РУСАДА право заниматься расследованием, используя определенные методы оперативно-розыскных действий.

- По делу Лысенко произошла модификация, произошла смена позиций, - цитирует ТАСС Гануса. - С учетом того, что это молодой спортсмен, бесхитростным назвать его нельзя, но и сказать, что он играет в шахматную партию в этом деле, сложно. Проводится дело по заявлению в прокуратуру.

Мы обязаны взаимодействовать, и это направлено на защиту наших интересов и чистых спортсменов. Из дела Лысенко наша спортивная власть могла выйти с высоко поднятой головой, но сейчас дело осложняется.

Лысенко в августе был временно отстранен от участия в турнирах из-за пропуска допинг-тестов. ИААФ выявила факты возможной подделки документов, к которой могли быть причастны чиновники ВФЛА.