Глава медицинского штаба сборной России по футболу Безуглов вошел в состав президиума ВФЛА

Делегаты выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердили новый состав президиума организации. Новым президентом организации избран Евгений Юрченко, сообщает ТАСС.

В состав нового президиума, помимо Юрченко, вошли глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов, а также Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников. В состав контрольно-ревизионной комиссии вошли Игорь Голованов, Надежда Лобойко и Жанна Мигурская.