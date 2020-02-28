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Глава медицинского штаба сборной России по футболу Безуглов вошел в состав президиума ВФЛА

15:00
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Делегаты выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердили новый состав президиума организации. Новым президентом организации избран Евгений Юрченко, сообщает ТАСС.

В состав нового президиума, помимо Юрченко, вошли глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов, а также Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников. В состав контрольно-ревизионной комиссии вошли Игорь Голованов, Надежда Лобойко и Жанна Мигурская.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7861205

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