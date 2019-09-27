Глава ИААФ: «Мы не отбирали у россиян флаг»

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ заявил, что организация не отбирала у российских легкоатлетов флаг, а дала им возможность выступать в нейтральном статусе, учитывая все проблемы, которые испытывает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Совет ИААФ на заседании в Дохе 23 сентября рассмотрел вопрос восстановления статуса ВФЛА и принял решение продлить отстранение российской организации.

— Наш спорт — это вызов с многих сторон, но мы должны принимать решения, — цитирует «РИА Новости» Коэ. — Вы все знаете, что происходило с Россией и ее допинговыми делами. Мы хотим, чтобы россияне соревновались, мы за чистоту спорта, но в то же время мы не можем дать возможность выступать им в тех условиях, в которых находится сейчас российская легкая атлетика. Мы не отбирали у них флаг. Мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своем решении на сто процентов.

?Это было взвешенное решение, которое принимали компетентные люди. Есть критерии, о которых вы хорошо знаете, которым должно соответствовать РУСАДА. Через три недели мы узнаем больше о ситуации с Россией.