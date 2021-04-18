Гэтлин сделал заявку на Олимпиаду-2020, выиграв стометровку во Флориде

Американский спринтер Джастин Гэтлин выиграл забег на 100 метров на соревнованиях в Гейнсвилле (штат Флорида, США). Олимпийский чемпион показал результат 9,98 секунды, опередив канадца Андре де Грасса (9,99) и соотечественника Ноа Лайлса (10,08). Эта победа делает 34-летнего Гэтлин претендентом на лидерство в сборной США на своей четвертой Олимпиаде.

В карьере Гэтлина было две допинговых дисквалификации, но он не получил пожизненного отстранения. Нынешний лидер сборной США на стометровке Кристиан Коулман отстранен от участия в Играх в Токио из-за пропуска трех допинг-тестов в 2019 году. На этой неделе CAS сократил дисквалификацию Коулмана с 24 до 18 месяцев, но он все равно не успевает вернуться до Олимпиады-2020.

(Олег Шамонаев)