Генпрокуратура подтвердила факт обращения ВФЛА по поводу клеветы по "делу Лысенко"

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности людей, распространявших информацию о причастности руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Действия этих людей могут быть квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса – 306 (заведомо ложный донос) и 128.1 (клевета).

В мае в ряде СМИ появились публикации о попытке фальсификации документов по делу спортсмена, пропустившего три допинг-теста. На основании этих материалов критические посты в соцсетях публиковал немецкий журналист Хайо Зеппельт, а британская The Sunday Times написала о возможном запрете выступления российской сборной на Олимпийских играх-2020.

– Мы действительно получили обращение, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. – Оно будет рассматриваться в установленном законом порядке. (Дмитрий Сомов)

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