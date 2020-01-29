Гендиректор РУСАДА назвал ситуацию с членством в World Athletics критической для ВФЛА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает критической для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ситуацию, связанную с членством организации в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). По словам Гануса, он не видел ни одного ответа ВФЛА в адрес AIU.

Ранее пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила о том, что правление AIU подготовило рекомендации совету World Athletics рассмотреть возможность наложения самых серьезных санкций, включая рассмотрение вопроса об исключении ВФЛА из состава организации. Также AIU рекомендовал World Athletics продлить запрет на выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам.

— Это вероятно. Я знаю большую часть руководителей, которые работают в AIU, — цитирует ТАСС Гануса. — Это не те люди, которые хотят, скажем так, нанести безосновательный ущерб нашей легкой атлетике, но при этом это люди очень принципиальные. Ситуация сложилась, к сожалению, из-за длительного времени использования бывшим руководством ВФЛА неприемлемых подходов.

Они ссылаются на конфиденциальность, но главное здесь другое — сотрудничество и взаимодействие может идти только на базе транспарентности, интеграции, доверия и сотрудничества, и здесь по-другому невозможно. И Шляхтину на это неоднократно ранее указывалось, сейчас указывается Тарасенко. Я так понимаю, что они просто заняли принципиальную позицию, и я уверен, что они с нее не уйдут. И я могу сказать, тяжесть заключается в том, что легкая атлетика — это стратегическая федерация, самая крупная у нас в стране, она является базовой для многих видов спорта, это очень серьезный удар, фатальный.