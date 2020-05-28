Ганус считает, что легкоатлета Лысенко могут дисквалифицировать минимум на восемь лет

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил мнение, что прыгун в высоту Данил Лысенко может получить дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил как минимум на восемь лет.

— Данил Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты, — сказал Ганус во время прямой трянсляции на YouTube-канале «Нелегкая атлетика». — И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь.

Ранее World Athletics объявила, что не будет рассматривать исключение ВФЛА, если российская сторона признает вину в деле прыгуна в высоту Даниила Лысенко. ВФЛА направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу Лысенко.