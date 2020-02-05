Ганус, Пахноцкая и Гатауллин готовы войти в состав рабочей группы ОКР

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая, а также серебряный призер Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радион Гатауллин выразили готовность войти в состав действующей рабочей группы Олимпийского комитета России по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации, о расширении которой было объявлено ранее.

Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы ОКР направлены в адрес Минспорта России, РУСАДА, Федерации современного пятиборья России, Комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics, AIU.

Напомним, 3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года.