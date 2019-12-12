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Допинг

Французская марафонка Кальвен дисквалифицирована на 4 года за пропуск допинг-теста. Она подаст апелляцию

17:37

Французская бегунья Клеманс Кальвен, выступающая в марафоне, получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила сама спортсменка. Ее обвинили в пропуске допинг-теста, француженка опровергает это.

— Я подаю апелляцию в государственный совет Франции, — цитирует француженку AFP. — Я верю в действительно независимое правосудие.

29-летняя Клеманс Кальвен была наказана Французским антидопинговым органом (AFLD) за умышленный пропуск допинг-теста из-за того, что неправильно указала, где она находится. В ее активе серебряная медаль чемпионата Европы-2018. Если дисквалификация останется в силе, она точно пропустит Олимпиаду-2020 в Токио.

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