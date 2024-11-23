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23 ноября, 23:36

Фрадков считает необходимым возвращение российских легкоатлетов к международным стартам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что ВФЛА необходимо перезапустить отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

В субботу Фрадкова единогласно избрали председателем ВФЛА.

«ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере, и первоочередным шагом на этом пути станет разработка комплексной стратегии развития легкой атлетики в Российской Федерации, — цитирует Фрадкова ТАСС. — Мы сделаем акцент на развитие детского, юношеского и юниорского спорта, массового и профессионального спорта и спорта высших достижений. Также необходимо преодолеть последствия длительных сроков изоляции: это и привлечение иностранных спортсменов на наши соревнования, и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, и приглашение специалистов со всего мира для обмена опытом, все это большая работа, которая поможет нам перезапустить отношения с Международной федерацией легкой атлетики, чтобы обеспечить российским легкоатлетам возможность участвовать в мировых стартах».

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Петр Фрадков
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