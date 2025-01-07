Фрадков считает, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену является приоритетом

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену является приоритетным направлением для ВФЛА.

«В приоритете остается наше возвращение на международную арену. Это важно для всех нас, это большая мотивация, это, соответственно, понимание нашими спортсменами своих возможностей», — приводит слова Фрадкова ТАСС.

Фрадков также отметил, что немаловажно проведение дополнительных соревнований в России, в том числе, может быть, международных, либо участие в турнирах, проходящих в дружественных странах, в каких-то мероприятиях. Над этим ВФЛА тоже активно работает.

23 ноября Петра Фрадкова избрали председателем Всероссийской федерации легкой атлетики.