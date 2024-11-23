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Фрадков избран главой ВФЛА

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Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) по результатам голосования на отчетно-выборной конференции. Об этом сообщает пресс-слуба федерации.

Фрадков был избран единогласно сроком на четыре года. Другим претендентом на пост был Олег Курбатов, который позже снял свою кардидатуру.

«ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере. Первоочередным шагом станет разработка комплексной стратегии развития легкой атлетики в стране. Мы сделаем акцент на развитие детского, юношеского и юниорского спорта, массового и профессионального спорта и спорта высших достижений. Также необходимо преодолеть последствия длительных сроков изоляции», — сказал Фрадков после назначения.

С января 2022 года Фрадков был главой попечительского совета ВФЛА.

Петр Фрадков. «Хотим быть интересны российскому зрителю». Как живет легкая атлетика в стране

Фрадков в 2018 году получил благодарность президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий всероссийского уровня. В 2023-м ему была вручена юбилейная медаль «100 лет Центральному спортивному клубу Армии» за особые заслуги и содействие в решении задач, возложенных на ЦСКА.

Петр Фрадков
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