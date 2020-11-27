Фигурант скандального отчета ВФЛА: «Подам на ревизора в суд!»

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики Игорь Голованов предоставил в распоряжение «СЭ» свой отчет, где идет речь о грубых нарушениях в работе федерации.

Но не все фигуранты отчета согласны с его тезисами. Первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников упоминается в отчете Голованова в весьма интересном контексте. Речь идет о работе Фонда поддержки легкой атлетики — благотворительной организации, учредителем которой является ВФЛА.

«Криминальным путем, без согласия учредителя Фонда — ВФЛА, неустановленные лица сменили состав учредителей и заменили гендиректора Фонда, после чего исполняющий обязанности президента ВФЛА Плотников попросил меня помочь составить заявление в прокуратуру от имени ВФЛА и инициировать возбуждение уголовного дела по данному факту», — говорится в отчете.

— Отчет Голованова, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, — заявил Плотников. — Дело было так: на одном из заседаний исполкома или президиума, уже точно не помню, Голованов стал предъявлять какие-то претензии. Я его попросил: «Вы, пожалуйста, все это запишите, а я потом решу, что с этим делать. Если эта информация будет достойна того, чтобы передать в правоохранительные органы, так и поступим». Все! Ни о какой просьбе с моей стороны о заявлении в прокуратуру даже речи не было. Никаких поручений я ему тем более не давал.

— Голованов представит этот отчет на конференции 30 ноября. И что дальше?

— Если до 30 ноября он не исправит, как минимум, ту часть, которая касается лично меня, то я это опровергну и подам на него в суд. (Наталья Марьянчик)