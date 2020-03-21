Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду-2020

Федерация легкой атлетики США выступила с заявлением в отношении Олимпийских игр в Токио 2020 года. Как отмечается в сообщении, здоровье людей превыше всего, поэтому Национальный олимпийский комитет должен обратиться в МОК с просьбой перенести Игры.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список