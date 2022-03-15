Федерация легкой атлетики планирует перенести чемпионат России с июня на август

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что организация планирует перенести чемпионат России на август.

«Мы не хотим, чтобы из-за недопуска на чемпионаты мира и Европы летний сезон для многих наших легкоатлетов завершился уже в конце июня. Поэтому федерация намерена перенести чемпионат России на август.



Также мы планируем провести серию турниров российского Гран-при. Спортсмены получат дополнительную соревновательную практику и возможность заработать достойные призовые. По итогам будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры и судьи», — приводит ТАСС слова Приваловой.

В данный момент летний чемпионат России по легкой атлетике планируется провести с 23 по 26 июня в Чебоксарах.