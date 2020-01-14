Федерация легкой атлетики Москвы выдвинула Курбатова на выборы президента ВФЛА

Федерация легкой атлетики Москвы выдвинула своего руководителя Олега Курбатова кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.