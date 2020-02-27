Евгений Юрченко остался единственным кандидатом на пост главы ВФЛА

Единственным кандидатом на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остался Евгений Юрченко. Об этом сообщает официальный сайт организации.

28 февраля состоится внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. На ней пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии организации.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.

Евгений Юрченко — член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он также исполнял обязанности первого вице-губернатора Воронежской области в 2018 году.