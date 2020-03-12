Президент ВФЛА Евгений Юрченко высказался по поводу последних решений совета World Athletics в отношении российской стороны. Ранее World Athletics опубликовала список критериев по восстановлению ВФЛА, а также объявила, что возобновляет процедуру выдачи российским легкоатлетам разрешений на участие в международных турниров. При этом на крупных состязаниях, включая Олимпиаду-2020, количество нейтральных атлетов будет ограничено десятью.

— Мы добились главного — возможности российских легкоатлетов участвовать в международных соревнованиях, — цитирует официальный сайт ВФЛА Юрченко. — Спортсмены — сердце спорта. Для нас важно, чтобы они не были ущемлены в правах и имели возможность стартовать, а значит, реализовывать свой потенциал. Я рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлен. Это главное. Второе, и это тоже надо отметить, ВФЛА удалось избежать полного бана и исключения из Всемирной легкоатлетической ассоциации. Изгнание из мировой легкоатлетической семьи стало бы для нас катастрофой, нам удалось ее избежать. Если говорить о штрафе, выставленном ВФЛА, могу отметить, что цена ошибки велика.

В самое ближайшее время нам надо приложить максимум усилий для его выплаты, чтобы избежать отзыва нейтральных статусов у наших легкоатлетов. Касательно создания комиссии, присутствия международных экспертов, пошагового плана восстановления и следования ему, могу сказать, что это необходимые меры. Эти меры я поддерживаю и приветствую. Мы готовы их реализовывать в полном объеме. Сейчас нам надо вернуть доверие мировой легкоатлетической семьи, восстановить открытый и честный диалог. Мы это сделаем. Отката назад не будет