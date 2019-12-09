«Это позор. Но менять гражданство не собираюсь». Реакция Ласицкене на решение ВАДА

Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене опубликовала новую сторис в своем Instagram. Спортсменка отреагировала на решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), которое отстранила Россиию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим ВАДА.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», — подписала сторис Ласицкене.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн