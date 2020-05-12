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Этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне отменен из-за пандемии коронавируса

15:09
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Этап «Бриллиантовой лиги», который должен был пройти в Лондоне 4-5 июля, отменен по решению Федерации легкой атлетики Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт ИААФ.

Ранее были отменены этапы в Рабате и Цюрихе. Также перенесены этапы в Дохе с 17 апреля на 9 октября, в Китае с 9 и 16 мая на 19 сентября и 17 октября соответственно, в Стокгольме с 24 мая на 23 августа, в Неаполе и Риме с 28 мая на 17 сентября, в Юджине с 7 июня на 4 октября и в Париже с 13 июня на 6 сентября.

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