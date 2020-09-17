Есть 6,15!!! Дюплантис побил «вечный» рекорд Бубки

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Шведский легкоатлет на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме взял высоту 6,15 м.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке, который тот установил также в Италии в 1994 году.

В феврале этого года Дюплантис также установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Сперва он прыгнул на 6,17, а спустя несколько дней — на 6,18. Предыдущий рекорд (6,16) принадлежал французу Рено Лавильени и был установлен в 2014 году в Донецке. Лавильени также побил рекорд Бубки (6,15 в 1993-м).