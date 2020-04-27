Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение по поводу ситуации с южноафриканкой Кастер Семеней и ее гендерной принадлежностью.

Обнуление рекордов? Не хочется мне на эти темы разговаривать. Я размышлял, как с Семеней поступили. Есть два варианта — допустить или не допустить. Какой третий вариант? Выбрали третий вариант — не допускать на определенные дистанции.

— Но есть вариант таблетки принимать.

— Ну это тоже не очень хороший вариант, если она такой родилась, что поделать, — сказал Шубенков в прямом эфире Instagram с Владимиром Ивановым.

29-летняя Кастер Семеня — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.