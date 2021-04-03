«Еще в понедельник держал его за руку, а сегодня...». Сильнов почтил память своего тренера Загорулько

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов опубликовал пост в память о своем тренере Евгении Загорулько, который скончался сегодня ночью в возрасте 78 лет.

«Еще в понедельник держал его за руку, а сегодня ему уже ничего не сказать. К нему я приезжал, как к себе домой, — написал Сильнов в Instagram. — У нас с ним был очень близкие и теплые отношения, о которых мне сейчас тяжело говорить. О многом хотелось бы спросить его, хотелось бы услышать совет, но, к сожалению, уже не получится это сделать. Мне не нужно было, чтобы он мне что-то говорил — я по одному его взгляду, прям как вот на этом фото, понимал, что он от меня хочет. Мы с ним были очень похожи, мне было с ним очень легко. Я его понимал с полуслова. Для него не было мелочей.

Для него было важно, заправил ли ты майку до того, как сделать упражнение, как ты восстанавливаешься, как питаешься. Он в этом плане был очень педантичен. Это всё говорит о качестве его работы. Вы сами понимаете, что воспитать столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призеров не так просто. Далеко не каждый может это сделать! И спасибо всем, кто поддержал и сегодня, когда его уже нет с нами, продолжает помогать. Низкий Вам поклон! Вечная память!".