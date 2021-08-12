Еще четыре российских легкоатлета допущены до соревнований

Четырем российским легкоатлетам выдан допуск для выступления в международных соревнованиях в нейтральном статусе, информирует пресс-служба World Athletics.

Это Вера Чалая (бег на 400 метров с барьерами, на 400 м), Юрий Чечун (марафон), Никита Павлов (бег на 5000 м) и Валерия Путилина (метание копья).

Всего на данный момент допуск получили уже 147 российских спортсменов .

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Последнее заседание совета World Athletics прошло в середине марта. На нем было принято решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.