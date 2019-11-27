Елена Слесаренко: «Мне сложно представить, какая сила способна прекратить геноцид российской легкой атлетики»

Олимпийская чемпионка-2004 по прыжкам в высоту Елена Слесаренко прокомментировала ситуацию в российской легкой атлетике.

— Мне, как человеку, большую часть жизни посвятившему легкой атлетике, трудно, а точнее, практически невозможно, бесстрастно следить за происходящим, — написала Слесаренко в Facebook. — Затравленная, истерзанная и опозоренная, наша легкая атлетика обреченно машет белым (читай нейтральным) флагом и уже не ждет перемен. Она не ждет их в детских спортивных школах, куда в секцию легкой атлетики не придут дети, на сборах, ведущих в никуда, на допинг-пробах с заведомо понятными результатами, на редких международных соревнованиях для единиц, милостиво допущенных к старту.

Судя по назначениям, в структурах ВФЛА перемен тоже ждать не приходится. Мне сложно представить, какая сила способна прекратить то, что без смягчающих акцентов можно назвать планомерным геноцидом российской легкой атлетики. В разной степени тяжести его сотворила и ВАДА, и наши спортивные функционеры разных чинов и рангов, и стервятники, для которых все происходящее всего лишь шоу и шанс хайпануть.

Блестящие спортивные победы, всемирно известные имена наших спортсменов — история, в настоящем лишь крупицы золота, о будущем даже говорить не стоит. В чаду происходящего его не разглядеть. Отдушина только в любви к спорту, для спортсменов — это самая сильная любовь и самое большое счастье.