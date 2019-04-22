Елена Слесаренко: "Чем дольше будем помнить о Великой Отечественной войне, тем будем как нация сильнее"

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко приняла участие в открытии выставки "Армейские спортсмены в годы Великой Отечественной войны". Прошла она в ОКР и посвящена 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 96-летию общества ЦСКА.

Сейчас Слесаренко руководит аппаратом Главного штаба "Юнармия".

– Моя маленькая дочь в преддверии 9 мая всегда рассматривает наши семейные архивы, задает вопросы, – цитирует teamrussia.pro Слесаренко. – В свои шесть лет она очень боится слово "война", и если по работе мы смотрим какие-то фильмы, где хоть как-то упоминается оружие или военные действия, она очень пугаюсь.

– Сегодня во многих семьях стремятся оградить детей от той боли, которая принесла война…

– А я стараюсь объяснить, что ни в коем случае нельзя бояться того, что было в то время. Этим подвигом народа надо гордиться. Считаю, что не нужно бояться говорить с детьми о войне. Чем дольше мы будем помнить о том, что произошло более 70 лет назад, тем мы будем как нация сильнее.