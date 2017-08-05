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5 августа 2017, 14:01

Елена Орлова: "Протест на результат Лесного не подан, легкоатлет допустил ошибки"

Зураб ТОДУА
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Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова заявила, что российский толкатель ядра Александр Лесной допустил технические ошибки в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике. Она отметила, что судья, не засчитав ему две попытки, был прав, смысла подавать протест не было.

Из трех попыток Лесного только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял 26-е место и не вышел в финал. После выступления Лесной заявил, что "судья – урод, засудил две попытки". Спортсмен выступает в Лондоне в нейтральном статусе.

– Посмотрели видео, поговорили с арбитрами. Лесной допустил техническую ошибку – это называется "отрыв ядра от шеи" и "отведение локтя". Иными словами, толчок превращается в бросок, – цитирует "Р-Спорт" Орлову. – Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было.

Источник: http://rsport.ru/athletics/20170805/1123814002.html
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