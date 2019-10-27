Елена Исинбаева: «Ласицкене достойна награды лучшей легкоатлетки года в Европе»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отметила, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене достойна звания лучшей легкоатлетки года в Европе.

— Поздравляю Марию с этой прекрасной наградой — на протяжении многих лет она доказывает, что является фаворитом в женских прыжках в высоту, — цитирует ТАСС Исинбаеву. — Она достойна этой награды. Поздравляю и желаю ей также стать лучшей спортсменкой года (по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).