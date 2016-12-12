11:37 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Хочу показать и доказать, что российские спортсмены чисты и открыты"

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Двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что собирается доказать всему миру честность и открытость российских спортсменов. По ее словам, никто из атлетов не должен больше пострадать из-за чужих ошибок.

– Я хочу показать и доказать, что российские спортсмены чисты и открыты для всего мира, – приводит Inside The Games слова Исинбаевой. – Все видели, как с нами обошлись, не пустив легкоатлетов нашей страны на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Я выиграла две золотые олимпийские медали и до сих пор жалею, что мне не дали шанса завоевать третью. Но еще больше мне жаль, что из-за чужих ошибок у молодых российских атлетов, которые упорно тренировались и шли, возможно, к своему главному старту в жизни, отобрали мечту и право выхода на спортивный помост. 4 года между Олимпийскими играми – это длительный промежуток времени. В качестве спортсменки я отдала легкой атлетике много времени и сил, и никто и никогда не сомневался в моей честности. В Рио-де-Жанейро меня выбрали членом МОК, и это говорит о том, что мировое спортивное сообщество мне доверяет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Max2015

Все 28 чегинских чудо-богатыря - все, как один, чисты и открыты!

15:08

Буква Ё

Как можно показать то, чего нет?

14:58

defender_8

А что здесь комментировать? Спортсмены, по её словам оказались несмыслёнышами и не знали, что допинг - это зло, нехотя назвала применение допинга "чужими ошибками", а пострадала она, которая почему-то уверена в лишении её третьего золота. Не факт. Ей бы помолчать (молчание - золото).

12:59

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