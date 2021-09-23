Эксперты в прыжках в высоту скептически относились к шансам Марии Ласицкене выиграть Олимпиаду

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в беседе с «СЭ» прокомментировала победу Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту.

«Победа Маши — это настоящее чудо, — сказала Татьяна. — Она невероятная. Была тяжелая травма, непростая подготовка к этой Олимпиаде. Она не выступала долгое время, было сложно вернуться в струю соревнований. Я общалась со многими профессионалами, экспертами, которые мне говорили, что Маша уже все. Помню, как она выступала незадолго до Олимпиады в Москве, приходила ее поддержать. И видела, как она старается ради этой медали, как она ее выстрадала. И если она лишится золота — это было бы несправедливо. И вот третья попытка, последний шанс сначала в квалификации, потом — в финале.

У меня сердце тогда екнуло, я засомневалась. Подумала, будет в тройке — уже огромный успех. Но она доказала всем, что все еще лучшая в мире. Мурашки шли по коже. В конкурентах были и Магучих, и австралийка, кот в мешке. Причем, что интересно, Маша и Макдермотт после Токио еще ярче расцвели. Хотя обычно бывает, что после Олимпиады лучших результатов уже не показывают. Ласицкене же вошла в кураж, жаль сезон заканчивается. Не важно, что сейчас она решит, оставаться в спорте или нет. Она герой, она уже легенда. У нас не так много спортсменок ее уровня, в одном ряду с Еленой Исинбаевой. Тот же характер. Боец".

Отметим, что Мария пропустила Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро из-за санкций в адрес российской легкой атлетики.