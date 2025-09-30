Легкая атлетика
30 сентября, 20:24

Экс-тренера медалистки Олимпиады в Токио Янга отстранили из-за жестких тренировок

Алина Савинова

Федерация легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) дисквалифицировала на три года тренера Эндрю Янга за давление на спортсменов, а также манипулятивное и принуждающее поведение по отношению к ним.

Против специалиста было выдвинуто 39 обвинений. Его дело вели две независимые комиссии, которые признали девять обвинений доказанными, отнеся семь из них к категории серьезных.

«Комиссия пришла к выводу, что Янг неоднократно ставил результаты выше благополучия спортсменов, игнорировал медицинские рекомендации и использовал манипулятивное и принуждающее поведение по отношению к тем, кого тренировал. Его поведение было достаточным для нарушения свободной воли спортсменов», — говорится в заявлении UK Athletics.

Отмечается, что Янг заставлял атлетов тренироваться при переломах, отчитывал их за лишний вес и угрожал отстранить от тренировок или соревнований, если они не будут соблюдать его требования.

Дисквалификация тренера отсчитывается с момента временного отстранения в апреле 2023 года. В 2026-м он будет обязан пройти специальное обучение по вопросам безопасности атлетов, медицинского взаимодействия и этики. В заявлении также подчеркивается, что специалист обжаловал решение об отстранении.

Янг в частности является бывшим тренером легкоатлетки Лоры Мьюир. Под его руководством она стала серебряным призером Олимпиады в Токио, двукратной чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира. Спортсменка открыто приняла участие в деле и поблагодарила всех тех, кто внес свой вклад в процесс.

легкая атлетика
