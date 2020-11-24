Чемпионка мира-1983 по прыжкам в высоту Тамара Быкова честно рассказала о ужасе, который она пережила, борясь с коронавирусом. У легендарной спортсменки оба легких были поражены на 75%.

— За 1,5 недели потеряла больше 10 кг, — удивила Быкова. — Есть вообще не могла. Зато сейчас выгляжу как звезда экрана (смеется). Пила все это время только кипяток. Обычную воду невозможно — внутри рана. Пару глотков — и тут же начинает пронизывать холод.

То жарко до ужаса, то как будто на мороз выводят. Лихорадка. Обычно все к вечеру набирало обороты и в 1-2 ночи был самый пик. Ощущение, что попадаешь в ад, и черти начинают жарить тебя на сковородке.

Точно знаю, что второй раз подобного не выдержу. От боли сходила с ума. 75 процентов поражения легких, что тут говорить. Во время приступов грудная клетка начинала изгибаться, я руками оттягивала голову назад и было желание пробить дырку в горле, чтобы вставить туда трубку — воздуха катастрофически не хватало. Плюс дикая боль, от которой мозги плавились. Понимала, что можно умереть просто из-за того, что сердце не выдержит. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Тамары Быковой читайте в «СЭ» в ближайшее время