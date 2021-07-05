Экс-глава ВФЛА считает мягким наказание Лысенко за допинг

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отреагировал на новость о четырехлетней дисквалификации российского атлета Даниила Лысенко.

«Мне кажется, что это совершенно нормальный срок, с которым он должен смириться, — заявил «СЭ» Балахничев. — Очень много было нарушений и у него самого, и у его окружения, в том числе в федерации. Мягкое наказание. Тесты пропускал, что влекло за собой четыре года автоматически и документы плюсом. Меня удивило, повторюсь, такое умеренное наказание. Ему остается только продолжать подготовку, чтобы потом строить свою карьеру. Многие могут посчитать это наивным, но Лысенко — молодой и крепкий, другого пути его развития не вижу».